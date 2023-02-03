Зеленський: Ми досягнемо європейських цілей нашої держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досягне своїх європейських цілей, зокрема за підсумками саміту "Україна-ЄС" вже є конкретні домовленості.

"Сьогодні відбувся черговий саміт України та ЄС. Відбувся в Києві, у нашій столиці. Ми маємо досить конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближче з Європейським Союзом. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо мети нашої держави. Європейської мети нашої держави", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив: "Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому – під час саміту, тому що ми говорили вже як учасники європейської спільноти".

"І працюємо – щоб зафіксувати це де-юре", – сказав президент.

За словами Зеленського, є розуміння, що розпочати переговори про членство України в Євросоюзі можна буде цього року, а також, що цього року партнери, як і минулого, незмінно посилюватимуть оборонну підтримку України та тиск на Росію, зокрема, санкційний.

Сьогодні, як зазначив президент, ЄС офіційно підтримав українську Формулу миру, що зафіксовано у підсумковій заяві саміту.

"Ми домовилися про конкретну допомогу ЄС для її захисту. Це вагоме дипломатичне досягнення. І робимо все, щоб агресія Росії стала самогубною для неї", - резюмував він.