Події

20:53 03.02.2023

Зеленський подякував правоохоронцям за дії з відновлення справедливості

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Зеленський подякував правоохоронцям за дії з відновлення справедливості

Президент України Володимир Зеленський подякував працівникам правоохоронних органів за дії з відновлення справедливості.

"Особливо дякую співробітникам СБУ, ДБР, Національної поліції та Офісу генерального прокурора за нові кроки з відновлення справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

Зеленський також повідомив, що "є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені".

Теги: #санкції #зеленський

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