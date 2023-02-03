Зеленський подякував правоохоронцям за дії з відновлення справедливості

Президент України Володимир Зеленський подякував працівникам правоохоронних органів за дії з відновлення справедливості.

"Особливо дякую співробітникам СБУ, ДБР, Національної поліції та Офісу генерального прокурора за нові кроки з відновлення справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

Зеленський також повідомив, що "є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені".