Зеленський про можливий візит до Брюсселя: Великі ризики

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про свій можливий візит до Брюсселя, заявив, що наразі – це великий ризик.

"Від початку війни я їжджу по зброю. Відверто. Щось (повідомляється – ІФ-У) публічно, щось ні. Щось одразу, а щось суспільство пізніше бачить. Але фундаментальні рішення є", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Він зазначив, що необхідна Україні далекобійна зброя змінить хід війни, і перемога настане швидше.

"Про цю далекобійну зброю знають в Україні, знають у РФ і знають у Брюсселі", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу поїздку до Брюсселя, де розташована штаб-квартира Європейської комісії, президент зазначив, що з початку війни він має два пріоритети, а саме: підтримка з боку лідерів ЄС та зброя.

"Тому хочеться дуже, щоб ці пункти мали підтвердження і з боку лідерів ЄС. І тоді наша зустріч неминуча. Якщо чесно, великі ризики, якщо я кудись поїду. І це правда. Я дуже хочу, але великі ризики через реванш РФ. І тому що я не торгуюся. Керівник Європейської Ради це знає", - сказав він, подякувавши багатьом лідерам за підтримку та надавану зброю.