У нас є шанс не допустити реваншу РФ на сході до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю - Зеленський

У Збройних сил України є шанс не допустити реваншу (наступу) Росії на сході України до моменту зміцнення ЗСУ відповідною зброєю від країн-партнерів, упевнений президент України Володимир Зеленський.

"Ми вважаємо, розвідка і військові, що посилюватиметься тиск на сході нашої держави. Росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна - ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.