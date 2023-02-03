Події

07:59 03.02.2023

Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго – тепер на півтора місяця

2 хв читати
Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго – тепер на півтора місяця

Французький суд переніс на 16 березня слухання з питання про екстрадицію в Україну бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня на запит Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє французьке видання Le Dauphinе libеrе.

"Документи надійшли надто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому судове засідання було перенесене на 16 березня. Тим часом Костянтин Жеваго залишається на волі під наглядом суду", – зазначає видання.

Як повідомлялося, суд 5 січня спочатку переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго в Україну, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу EUR1 млн та взяв його під судовий нагляд.

Потім 19 січня слухання було відкладено до 2 лютого за клопотанням захисту та генеральної прокуратури через затримку у перекладі документів, а також страйк транспортників у Парижі, через що адвокати Жеваго не змогли з'явитися на слухання.

ДБР обвинувачує Жеваго і низку топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об'єктів нерухомості, (…) 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а до міжнародного розшуку його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.

Водночас сам Жеваго заперечує всі обвинувачення, заявляє про політичний підтекст справи та закликає українських правоохоронців взяти у нього свідчення у Франції.

Бізнесмен спрогнозував, що за будь-якого рішення французького суду про його екстрадицію воно буде оскаржено, тому процес триватиме ще кілька місяців.

 

 

 

Теги: #жеваго #екстрадиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 19.01.2023
Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго на два тижні

Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго на два тижні

07:59 12.01.2023
Жеваго заявляє про готовність дати свідчення у справі банку "Фінанси та Кредит" у Франції

Жеваго заявляє про готовність дати свідчення у справі банку "Фінанси та Кредит" у Франції

14:43 06.01.2023
Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

20:49 05.01.2023
Французький суд відклав на два тижні слухання про екстрадицію Жеваго

Французький суд відклав на два тижні слухання про екстрадицію Жеваго

08:04 30.12.2022
Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

20:14 29.12.2022
Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

11:32 29.12.2022
Ferrexpo заперечує зв'язок затримання Жеваго у Франції з компанією

Ferrexpo заперечує зв'язок затримання Жеваго у Франції з компанією

15:03 28.12.2022
Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

14:02 28.12.2022
У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

13:51 25.11.2022
ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна заслуговує на переговори щодо вступу в ЄС цього року - Зеленський

Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

Українська армія за добу завдала чотирьох ударів по місцях зосередження противника

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на окремих напрямках

Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

ОСТАННЄ

Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

Зеленський: Спроба МОК повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі є легітимізацією злочинної агресії проти України

Україна приєднається до ключових програм ЄС

Втрати російської армії за добу в Україні склали 840 одиниць ворожого складу, чотири танки та один літак

Противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії

Ляшко: В умовах війни ми сподіваємось на продовження програми медевакуації українців у клініки ЄС

Ворог вдень у четвер здійснив обстріл із РСЗВ по Очаківській громаді

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від інтернатів – Зеленська

ЗС України за добу відбили ворожі атаки поблизу 10 населених пунктів Донецької та Луганської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА