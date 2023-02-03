Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго – тепер на півтора місяця

Французький суд переніс на 16 березня слухання з питання про екстрадицію в Україну бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня на запит Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє французьке видання Le Dauphinе libеrе.

"Документи надійшли надто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому судове засідання було перенесене на 16 березня. Тим часом Костянтин Жеваго залишається на волі під наглядом суду", – зазначає видання.

Як повідомлялося, суд 5 січня спочатку переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго в Україну, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу EUR1 млн та взяв його під судовий нагляд.

Потім 19 січня слухання було відкладено до 2 лютого за клопотанням захисту та генеральної прокуратури через затримку у перекладі документів, а також страйк транспортників у Парижі, через що адвокати Жеваго не змогли з'явитися на слухання.

ДБР обвинувачує Жеваго і низку топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об'єктів нерухомості, (…) 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а до міжнародного розшуку його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.

Водночас сам Жеваго заперечує всі обвинувачення, заявляє про політичний підтекст справи та закликає українських правоохоронців взяти у нього свідчення у Франції.

Бізнесмен спрогнозував, що за будь-якого рішення французького суду про його екстрадицію воно буде оскаржено, тому процес триватиме ще кілька місяців.