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07:28 02.02.2023

Кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 3, постраждали 20 людей – поліція

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Кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 3, постраждали 20 людей – поліція

За попередньою інформацією Донецької обласної поліції, троє людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок ракетного влучення в житловий будинок у центрі Краматорська.

"Військові Росії влучили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К". Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйнований. Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців та 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в ніч на четвер.

У поліції наголосили, що ворожа атака сталася о 21:45.

"Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки військового злочину Росії. На місці працює 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи", – додали правоохоронці.

За їхніми словами, біля кожного пошкодженого будинку виставлено поліцейські наряди. Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи, де розгорнуть пункт прихистку.

На місці ракетного удару у Краматорську працює понад 100 поліцейських.

Як повідомлялося, у середу ввечері, 1 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Ракета влучила в один із багатоквартирних житлових будинків.

 

 

 

Теги: #жертви #краматорськ #обстріл

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