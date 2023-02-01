СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб

Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ", повідомляє СБУ.

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака", - йдеться у повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких було застосовано санкції РНБО, країн ЄС та США.

"Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці", - зазначається у повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що для отримання додаткових доказів злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки у місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Співробітники СБУ проводили слідчі дії за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.