ВАКС засудив голову Харківського окружного адмінсуду до п'яти років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні у вівторок, 31 січня, визнала голову Харківського окружного адміністративного суду винною в отриманні хабара (ч. 3 ст. 369 КК України), повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За вироком суду їй призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки. Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 вересня 2020 року голову Харківського ОАС було викрито під час передання хабара.

За даними попереднього розслідування, вона чинила тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі із земельного питання. За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала $3 тис.

22 вересня голові Харківського ОАС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди посадовцю, який займає відповідальне становище) КК України.

9 жовтня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Водночас ВАКС відмовився усунути її з посади.

13 жовтня Вища рада правосуддя усунула підозрювану від здійснення правосуддя.

Згідно з інформацією порталу "Судова влада України", йдеться про суддю Ольгу Панченко, яка очолювала Харківський ОАС із лютого 2017 року, а до цього з листопада 2008 року працювала там суддею. У вересні 2013 року постановою Верховної Ради Панченко стала суддею безстроково.