Події

12:39 30.01.2023

Кількість поранених після вчорашніх обстрілів Херсону зросла до десяти

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Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсону в неділю збільшилася до десяти осіб, повідомляє Херсонська міська рада у телеграм-каналі у понеділок.

"Оновилася інформація щодо постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про десятьох осіб, що отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє осіб - загинули", - йдеться у повідомленні.

"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсону. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - інформує Херсонська міська рада.

Раніше прокуратура повідомляла про п'ятьох поранених і трьох загиблих.

 

Теги: #херсон #поранені #обстріли

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