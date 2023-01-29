Події

20:19 29.01.2023

Помер український поет Дмитро Павличко

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Помер український поет Дмитро Павличко

На 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на дочку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", - написав Сидоржевський у фейсбуці.

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч, 2004 року йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордену князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордену "За заслуги" III ступеня (1997), ордену Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977).

 

 

 

Теги: #смерть #поет

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