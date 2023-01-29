ГУР МО України: Пригожин не керує штабом ПВК "Вагнер", його основна функція - медійна

Російський олігарх Євген Пригожин не керує штабом ПВК "Вагнер" і виконує лише медійну функцію, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ключова функція Пригожина - медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб", – цитує слова Юсова, сказані ним в ефірі національного телемарафону, пресслужба ГУР Міноборони.

Водночас Юсов зазначив, що ключове завдання Пригожина – забезпечити фінансування російської ПВК.