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13:35 29.01.2023

ГУР МО України: Пригожин не керує штабом ПВК "Вагнер", його основна функція - медійна

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ГУР МО України: Пригожин не керує штабом ПВК "Вагнер", його основна функція - медійна

Російський олігарх Євген Пригожин не керує штабом ПВК "Вагнер" і виконує лише медійну функцію, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ключова функція Пригожина - медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб", – цитує слова Юсова, сказані ним в ефірі національного телемарафону, пресслужба ГУР Міноборони.

Водночас Юсов зазначив, що ключове завдання Пригожина – забезпечити фінансування російської ПВК.

Теги: #вагнер #гур_мо #пригожин

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