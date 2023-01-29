Події

08:17 29.01.2023

Президент Азербайджану пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав, що не приєдналися

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Президент Азербайджану пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав, що не приєдналися

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.

Алієв у суботу, виступаючи із спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, торкнувся теми реформування ООН.

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН - ІФУ) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану додав, що ці реформи сформують більш безпечний і справедливий світ.

 

 

Теги: #азербайджан #президент #оон #реформа

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