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14:07 28.01.2023

СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

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СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади в прикордонних регіонах України, повідомляється на сайті спецслужби в суботу.

"Під час слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх "посадових осіб", створених рашистами "відділень Пенсійного фонду ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганської області. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі Сходу України", - йдеться в повідомленні.

Приховуючи свою співпрацю з російськими окупантами, один із них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду, інший планував увійти до складу управління фінансів однієї з прикордонних районних військових адміністрацій. "У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшого передання російським окупантам", - зазначили в спецслужбі.

Слідчі ЗСУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Матеріали провадження направлено до суду.

Теги: #сбу

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