Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

Співробітники ізраїльських сил безпеки затримали підлітка, який поранив у суботу з вогнепальної зброї двох людей у східній (арабській) частині Єрусалиму, повідомляє Jerusalem Post.

Обидва постраждалих госпіталізовані. Стрілець після затримання також потребував медичної допомоги. Ізраїльські ЗМІ зазначають, що за першими даними, затриманий - 13-річний місцевий палестинець.

Днем раніше в Східному Єрусалимі 21-річний палестинець убив сімох людей поблизу синагоги, ще 10 дістали поранень. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.