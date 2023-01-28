Події

12:34 28.01.2023

Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

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Співробітники ізраїльських сил безпеки затримали підлітка, який поранив у суботу з вогнепальної зброї двох людей у східній (арабській) частині Єрусалиму, повідомляє Jerusalem Post.

Обидва постраждалих госпіталізовані. Стрілець після затримання також потребував медичної допомоги. Ізраїльські ЗМІ зазначають, що за першими даними, затриманий - 13-річний місцевий палестинець.

Днем раніше в Східному Єрусалимі 21-річний палестинець убив сімох людей поблизу синагоги, ще 10 дістали поранень. У рамках розслідування цієї справи в суботу затримано 42 людини: їх допитують.

Теги: #ізраїль #стрілянина

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