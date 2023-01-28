За добу ворог завдав 10 ракетних і 26 авіаударів

Минулої доби п'ятниці, 27 січня, російські окупанти завдали 36 ракетних та авіаударів, здійснили 81 обстріл із РСЗВ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці в суботу.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ - Сумської.

На слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів.

На херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.