Генштаб ЗСУ повідомив про формування перших у світі ударних рот БПЛА

В Україні формуються перші у світі ударні роти БПЛА, вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які їх очолять, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Створення ударних рот постановив на Ставці головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту "Армія дронів", Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту", - інформує Генштаб у фейсбуці.

Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БПЛА, щоб забезпечити ними Сили оборони України.

"Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога", - зазначили в Генштабі.

Головний партнер навчання ударних рот - військова школа "Боривітер".