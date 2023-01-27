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13:36 27.01.2023

Держприкордонслужба України про продовження навчань на білоруських полігонах: продовжуватимуть іще неодноразово

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Держприкордонслужба України про продовження навчань на білоруських полігонах: продовжуватимуть іще неодноразово

Спільні навчання РФ та Білорусі на білоруських полігонах багаторазово продовжуватимуть, щоб українські сили оборони тримали на північному напрямку необхідну кількість сил і засобів, вважає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Потрібно розуміти, що такі навчання для сухопутного компонента тривають не один місяць і постійно продовжуються. Я думаю, що після продовження цього терміну буде продовження ще раз і ще раз. Фактично РФ і Білорусь продовжують тримати цей напрямок для такого напруження", - сказав Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю.

За словами речника прикордонного відомства, противник це робить для того, щоб українські сили оборони тримали на північному напрямку необхідну кількість сил і засобів і не перекидали їх на більш напружені ділянки, де відбуваються повномасштабні бойові дії.

"Водночас створення ударного угруповання не відзначається зараз, але ворога не можна недооцінювати", - додав Демченко.

Поруч із безпосередньо лінією державного кордону Держприкордонслужба не відзначає переміщення техніки чи особового складу підрозділів ні Білорусі, ні РФ.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила у телеграм-каналі, що навчання ЗС РБ та РФ у Білорусі продовжено щонайменше до 6 лютого.

Теги: #білорусь #держприкордонслужба

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