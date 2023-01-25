Кличко зустрівся з групою старших радників Конгресу США: важливо посилити підтримку України саме зараз





Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з групою старших радників Конгресу США, яку очолює Герман Пірчнер - президент Американської ради зовнішньої політики, впливовий республіканський стратег та автор книги "Після Путіна". Під час зустрічі Кличко закликав збільшити військову підтримку України та прискорити темпи постачання зброї.

"Ми не повинні дати можливість путіну отримати перепочинок, перегрупуватись та вдарити знову. Тому закликаємо наших друзів зрозуміти важливість посилення підтримки України саме зараз. Це стосується збільшення поставок сучасної зброї, обсягів економічної та фінансової допомоги, ще більш суворих санкцій проти росії. Українці здивували світ своїм героїзмом. Але для перемоги нам потрібна зброя!" - наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що мета путіна не змінилась, кремлівська орда хоче знищити українську державу і цілеспрямовано здійснює геноцид українців. Але Україна б’ється не тільки за свою свободу, незалежність і демократичний вибір. На полях битви в Україні вирішується майбутнє Європи. Тому тільки спільна перемога може забезпечити стабільність, мир та добробут європейського континенту і світу в цілому.

"Наша боротьба – це й внесок у безпеку Сполучених Штатів. Я хочу наголосити ще раз: ми щиро вдячні США і нашим іншим західним друзям за практичну підтримку українського народу у війні проти російського агресора. Ми свідомі того, що ця підтримка вимагає значних зусиль від наших партнерів. Втім, треба розуміти, що боротьба проти російських варварів вимагатиме додаткових зусиль як від України, так і від її союзників", - наголосив Кличко.

Американську делегацію, зокрема, цікавило, як Віталій Кличко бачить відновлення України після завершення війни, у яких галузях на муніципальному рівні необхідно продовжити перетворення. Також торкнулися питань поточної внутрішньої ситуації в Україні та необхідної підтримки нашої держави.

Старші радники є представниками "мозкового центру" Конгресу США та впливають на формування політики США стосовно України. Тому цей візит напередодні початку підготовки бюджету США на 2024 рік є дуже важливим. Також його важливість обумовлена змінами у складі Конгресу США. Адже в умовах триваючої російської агресії важливо зберегти двопартійну підтримку України американськими партнерами.

До складу делегації окрім Германа Пірчнера також увійшли старший радник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Ганна Тобурн, старший радник Гельсінського комітету Конгресу США Алекс Тірскі, засновник і президент Центру медіадосліджень Л. Брент Бозел III, колишній заступник міністра оборони та член Консультативної ради Американської ради зовнішньої політики Вільям Шнайдер-молодший, директор із зовнішніх зв’язків Американської ради зовнішньої політики Енні Свінген, старший науковий співробітник з питань Європи та Євразії Американської ради зовнішньої політики Е. Вейн Мері, директор Вашингтонського офісу Центру американсько-українських відносин (CUSUR) Микола Грицковян, старший науковий співробітник із зовнішньої політики США в Американській раді зовнішньої політики Лоуренс Дж. Хаас.