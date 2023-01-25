З Міноборони звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

Директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького та заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - написала Радіна у фейсбуці за підсумками засідання комітету за участю міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами міністра, уточнила вона, харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

"Разом із колегами перевіримо документи і ціни. Наскільки я розумію, оприлюднений журналістами документ відповідає додатку до одного з нових контрактів Міноборони, які ще не вступили в силу. Міноборони повідомило, що в цьому та інших контрактах ними виявлено помилки, і для їх виправлення відбуваються перевірки та експертиза цін", - зазначила Радіна.

Вона зауважила, що ціни в контрактах, які ще не набули чинності і перебувають на експертизах, різні в різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не на краще.

"Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію", - додала вона.

Радіна наголосила, що держава має змінити підхід до закупівель на тлі нинішньої ситуації.

"Держава не має витрачати час і гроші на експертизу цін після укладання угод (і після публічного скандалу чи то справді виявлення помилки). І закупівлю товару можливо і необхідно побудувати так, щоб ціни все ж наближалися до ринкових, а не зростали за рахунок додаткових послуг і ще невідомо чого. Перший крок ми з колегами вже зробили - зареєстрували законопроєкт №8381 щодо повернення певної прозорості в оборонні закупівлі", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося про звільнення заступника глави Міноборони Шаповалова.