Події

08:18 25.01.2023

За добу окупанти в Україні втратили 910 одиниць о/с, 9 танків і літак

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За добу окупанти в Україні втратили 910 одиниць о/с, 9 танків і літак

Минулої доби Збройні сили України знищили 910 одиниць о/с ворога, а від початку повномасштабного вторгнення 123 080 російських окупантів. Також противник втратив 9 танків, 23 бронемашини, 6 артсистем, 2 РСЗВ, літак, 5 БПЛА та 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали: особового складу 123080 (+910) осіб ліквідовано, танків – 3161 (+9) од., бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) од, артилерійських систем – 2154 (+6) од, РСЗВ – 450 (+2) од., засоби ППО ‒ 220 (+0) од., літаків – 290 (+1) од., вертольотів – 281 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23) од., спеціальна техніка – 194 (+0)", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог

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