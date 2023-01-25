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08:08 25.01.2023

Дискусії про постачання танків треба завершувати рішеннями

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Дискусії про постачання танків треба завершувати рішеннями

Дискусії про постачання танків для української армії треба завершувати рішеннями, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна поповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок", - сказав він.

Але, наголосив Зеленський, "важливо бачити реальність: справа не в п'яти, десяти чи п'ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що потрібно, щоб заповнити дефіцит".

"Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення", – повідомив він.

 

 

Теги: #поставки #танки

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