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19:14 24.01.2023

Виконавець кантрі-музики Бред Пейслі став послом UNITED24 – Зеленський

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Виконавець кантрі-музики Бред Пейслі став послом UNITED24 – Зеленський

Всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій "Греммі" та Academy of Country Music Awards Бред Пейслі став послом платформи UNITED24, повідомив у вівторок у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо залучати як можна більше відомих людей, які привертатимуть увагу до відновлення домівок для українців, що постраждали від війни. Такою людиною став усесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій "Греммі" й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі. Він долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24 та підтримуватиме напрям "Відбудова України", - написав він.

 

 

Теги: #зеленський #united24

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