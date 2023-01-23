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20:32 23.01.2023

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

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Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗСУ, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності, про що свідчить і контракт Міністерства оборони, з копією якого ознайомилися члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив його голова Олександр Завітневич ( фракція "Слуга народу").

"Ми всі бачили контракт і та цифра, яка була вказана (у ЗМІ – ІФУ) не відповідає дійсності. Тому говорити про те, що у нас купують курячі яйця вдвічі-втричі дорожче, ніж на ринку, це неправильно. У контракті зовсім інша цифра", - сказав Завітневич у ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він уточнив, що всі члени Комітету на засіданні у понеділок бачили копію цього контракту.

На думку Завітневича, робити якісь висновки можна буде після відповідної експертизи та розслідування правоохоронних органів. Він також вважає, що не треба поспішати з кадровими змінами у зв'язку з ситуацією, що отримала резонанс.

"Зараз говорити про кадрові зміни… Я не робив би таких заяв. Коли будуть висновки НАБУ та інших правоохоронних органів, коли будуть направлені справи до суду, тоді вже можна буде говорити про якісь кадрові рішення", - зазначив голова комітету.

Він нагадав, що ще до публікації у ЗМІ можливими зловживаннями під час закупівлі продуктів для ЗСУ зацікавилися Національне антикорупційне бюро та інші правоохоронні органи.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Олексій Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Раніше у публікації DT.UA повідомлялося, що за угодою Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, в угоді на 13,16 млрд грн було завищення цін на закупівлі у 2-3 рази.

 

 

Теги: #рада #зсу #комітет #закупівлі

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