Події

20:04 21.01.2023

В Одеській області на пляж винесло морську міну, її було ліквідовано фахівцями

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В Одеській області на пляж винесло морську міну, її було ліквідовано фахівцями

На Одещині море винесло на один із пляжів морську міну, яку виявили місцеві жителі, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Сьогодні вранці серед каменів на одному з пляжів місцевими жителями було виявлено морську міну, яка дивом не здетонувала, враховуючи особливості хвилювання моря та ґрунту узбережжя. На жаль, громадяни не усвідомлюючи наслідків, замість оперативного повідомлення компетентних служб та негайного дистанціювання від загрози, проводили фотовідеозйомку що дуже легковажно та небезпечно. Навіть за такої важкої доступності фахівцям ВМС ЗСУ вдалося контролювати та безпечно ліквідувати міну", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

У ВМС нагадали, що штормова погода сприяє винесенню на узбережжя морських мін, яких ще багато в морі.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь норм і обмежень воєнного стану. Пам'ятайте, що узбережжя та прибережні води в умовах війни – небезпечна зона, а також зона оборони", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #міна #одеська_область #морська

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