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08:20 21.01.2023

Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

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Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

Американський астронавт Ніколь Манн та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Коіті Ваката в п'ятницю після багатогодинного виходу у відкритий космос для виконання монтажних робіт повернулися на борт Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило NASA.

Астронавти виходили у відкритий космос із модуля Quest американського сегменту МКС для робіт із модернізації системи енергопостачання. Вихід, що розпочався о 08:14 за часом Східного узбережжя США, тривав майже сім годин.

Вони змонтували на правій стороні ферми МКС кронштейни для нових потужних сонячних панелей IROSA, пару яких доставлять на станцію влітку американським вантажним космічним кораблем.

Першу пару потужних сонячних панелей IROSA було змонтовано та розгорнуто під час трьох виходів астронавтів у червні 2021 року. Наприкінці минулого року було встановлено ще одну пару панелей, яку доставив на МКС вантажний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX. Нові сонячні панелі вже постачають станції додаткову електроенергію. Загалом на МКС має бути додано три пари нових панелей в рамках модернізації енергетичної системи, що триває.

Нові панелі дозволять генерувати на 30% більше електроенергії задля забезпечення функціонування станції. Встановлені поруч із вісьмома старими вони підвищать потужність енергосистеми зі 160 до 215 кіловат.

Як зазначає NASA, нинішні вісім сонячних панелей МКС функціонують поки що нормально, проте вони поступово деградують, оскільки їхній термін служби був розрахований на 15 років. Першу пару панелей було розгорнуто на станції понад 20 років тому.

 

 

Теги: #сша #космос #мкс #астронавти

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