Ексзаступницю голови Європарламенту Єву Кайлі залишили під арештом у справі про корупцію

Брюссельський суд залишив під вартою колишню заступницю голови Європарламенту (ЄП) Єву Кайлі, яка перебуває під слідством у справі про корупцію, повідомили ввечері в четвер бельгійські ЗМІ.

Кайлі перебуває у попередньому ув'язненні з 9 грудня 2022 року. Адвокати підозрюваної під час закритого засідання намагалися добитися її умовного звільнення з-під варти.

Федеральна прокуратура Бельгії висловила рішучу незгоду з клопотанням захисту ексзаступниці голови ЄП дозволити їй перебування на волі з електронним браслетом.

Адвокати продовжували наполягати на тому, що колишня заступниця голови Європарламенту не причетна до гучного корупційного скандалу. Крім того, вони наголошували на негідні європейського правосуддя умови утримання ув'язнення грецького політика.

Однак прокуратура зайняла тверду негативну позицію, вважаючи, що існують ризики того, що Кайлі сховається від суду, вступить у змову з третіми особами або знищить докази.

Суд погодився із цими аргументами.

У Бельгії триває розслідування справи у зв'язку з підозрами у корупції в Європарламенті депутатів і співробітників, які мали зв'язки з представниками інтересів Катару. Серед них - позбавлена повноважень заступниця голови ЄП гречанка Кайлі.

Журналісти охрестили цю справу "катаргейт", оскільки його фігуранти, на думку слідства, за гроші просували інтереси Катару. Проте низка ЗМІ повідомляла, що підозрювані також мали корупційні зв'язки з представниками Марокко.