Події

19:42 19.01.2023

Україна чекає на реакцію Китаю на українську Формулу миру

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Україна чекає на реакцію Китаю на українську Формулу миру

Перша леді України Олена Зеленська передала листа від України офіційному представнику Китаю на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі про запропоновану президентом Володимиром Зеленським українську Формулу миру, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми бачимо можливості (на зміну ставлення Китаю до війни – ІФ), насамперед, завдяки формулі президента Зеленського. Як мінімум два пункти, ми знаємо, дуже важливі для Китаю. І ми сподіваємося, що Китай дуже серйозно аналізує наші пропозиції і, можливо, ми побачимо його участь та, можливо, лідерство у деяких цих пунктах", – сказав він, відповідаючи на запитання на сесії ВЕФ у четвер.

Єрмак не погодився з думкою, що Китай у війні підтримує Росію. На його думку, Китай не підтримує Україну і саме над зміною цієї ситуації працює Київ.

"Ми чекаємо на реакцію від Китаю", - підсумував голова Офісу президента.

 

 

Теги: #китай #пропозиція

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