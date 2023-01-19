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16:43 19.01.2023

Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

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Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні очікують згоди країни-виробника танків на передачу з боку європейських партнерів.

Як наголосив президент на пресконференції з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві, питання танків для України, як і раніше, залишається актуальним і дуже чутливим.

"Це питання залежить від багатьох причин, але, на жаль, не залежить від бажання України. Ми, як можемо, чинимо політичний тиск, але найголовніше, що чинимо його аргументовано. Проти тисяч танків РФ недостатньо однієї тільки мужності наших військових та мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя", - заявив він.

За словами Зеленського, наразі багато країн ЄС хотіли б надати Україні танки.

"Вони мотивовані і підтримують нас, але вони чекають на відповідний документ з тих держав, які мають на це право. І ви знаєте ці держави. І Польща готова, і, якщо чесно, Фінляндія, і Португалія, й Іспанія, і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити нас навіть невеликою кількістю танків, які у них є на озброєнні. Ми всі чекаємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", - зазначив він.

Також, за словами президента, паралельно Україна сама займається відповідним виробництвом.

Крім того, він наголосив, що обсягів танків, що вже надаються, Україні недостатньо, щоб діяти швидко.

"Швидкість і час важливі. Кожна хвилина - це людина. Ось і все. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію і бути сильнішими, тим більше наша держава збереже своїх громадян", - сказав він.

У свою чергу президент Європейської Ради зазначив, що наступні тижні та місяці будуть важливими, тому в Єврораді дуже рішуче налаштовані переконувати країни-члени ЄС передавати танки Україні.

"Я говорив учора в Європейському парламенті, що танки та відповідне озброєння має бути надано (Україні - ІФ-У), і чим швидше, тим краще", - заявив Мішель.

Раніше низка європейських країн, включаючи Польщу, Іспанію, Фінляндію, висловили готовність передати Україні танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від уряду Німеччини.

Теги: #танки

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