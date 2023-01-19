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14:31 19.01.2023

"ДТЕК" закликає балансоутримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно

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"ДТЕК" закликає балансоутримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно

"ДТЕК" не відключає електроенергію "за скаргами" в будь-якому регіоні, де працюють оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" і закликає балансоутримувачів будинків, підключених до об'єктів критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно.

"Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч", – повідомив енергохолдинг у четвер.

Як зазначили у компанії, це дасть змогу знизити кількість і тривалість відключень для українців.

"Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі", - пояснили у "ДТЕК".

Як повідомлялося, за розпорядженням Київської міської держадміністрації, "ДТЕК Київські електромережі" на початку грудня 2022 року додав у графік відключень іще 454 житлові будинки в Києві, які відключатимуть власноруч їх балансоутримувачі - енергетики ЖБК та керуючих компаній.

У компанії пояснили, що під час екстрених або стабілізаційних відключень разом з об'єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли житлові будинки, які були заживлені від тих самих електроліній. З цієї причини київський міський оператор системи розподілу (ОСР) спільно з КМДА запропонував ЖБК самостійно обмежувати електропостачання у таких будинках відповідно до графіків, розміщених на сайті https://www.dtek-kem.com.ua/ua.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

До холдингу входять "ДТЕК Київські електромережі", "Київські регіональні ЕМ", "ДТЕК Дніпровські ЕМ", "ДТЕК Донецькі ЕМ", "ДТЕК Одеські ЕМ", "ДТЕК високовольтні ЕМ" та "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля". 

Теги: #дтек #відключення

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