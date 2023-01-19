Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги, який передбачає дистанційну та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро.

Як повідомляється на сайті уряду, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше ніж 1% валового внутрішнього продукту Естонії.

"Сьогоднішнім рішенням ми відправляємо Україні зброю, якої вона найбільше потребує. Україна звернулася за цією допомогою безпосередньо до Естонії, на необхідності саме цього озброєння наголосив і президент Зеленський на нашій нещодавній зустрічі керівників Об'єднаного експедиційного корпусу (ОЕФ) у Ризі", - сказала прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні. "Україна потребує важкого озброєння, щоб зберегти ініціативу та протистояти Росії, яка наразі готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Ми і наші союзники маємо прямий вплив на боєздатність українських солдатів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо подати приклад і мотивувати інших союзників на допомогу", - сказав міністр.

Пакет військової допомоги передбачає гаубиці, боєприпаси, засоби артилерійської підтримки та гранатомети.