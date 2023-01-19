Події

11:46 19.01.2023

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

1 хв читати
Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги, який передбачає дистанційну та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро.

Як повідомляється на сайті уряду, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше ніж 1% валового внутрішнього продукту Естонії.

"Сьогоднішнім рішенням ми відправляємо Україні зброю, якої вона найбільше потребує. Україна звернулася за цією допомогою безпосередньо до Естонії, на необхідності саме цього озброєння наголосив і президент Зеленський на нашій нещодавній зустрічі керівників Об'єднаного експедиційного корпусу (ОЕФ) у Ризі", - сказала прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні. "Україна потребує важкого озброєння, щоб зберегти ініціативу та протистояти Росії, яка наразі готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Ми і наші союзники маємо прямий вплив на боєздатність українських солдатів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо подати приклад і мотивувати інших союзників на допомогу", - сказав міністр.

Пакет військової допомоги передбачає гаубиці, боєприпаси, засоби артилерійської підтримки та гранатомети.

Теги: #україна #естонія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 19.01.2023
Найбільші інвестбанки світу готові залучити капітал в Україну для її відновлення – "Український сніданок" у Давосі

Найбільші інвестбанки світу готові залучити капітал в Україну для її відновлення – "Український сніданок" у Давосі

10:02 19.01.2023
Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

09:47 19.01.2023
Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

09:29 19.01.2023
Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

08:50 19.01.2023
Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc

Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc

08:24 19.01.2023
Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

08:09 19.01.2023
США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

07:49 19.01.2023
Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

19:12 18.01.2023
Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

15:55 18.01.2023
Латвія незабаром відправить Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники

Латвія незабаром відправить Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року – Шмигаль

Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

ОСТАННЄ

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

МЗС України засуджує ганебну заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв голокосту, та закликає Ізраїль відреагувати

Росія має відповісти за злочини на українській землі – Зеленський

На Київщині можливі звуки вибухів – працюють сапери

Прем'єр Швеції оголосив про постачання до України гаубиць Archer

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Ворожі обстріли греблі Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

У Києві квітнева погода: максимум температури перевищив попередній рекорд на 1,6°С

Президент Євроради прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА