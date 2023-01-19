Події

07:49 19.01.2023

Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

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Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

Адміністрація президента Джо Байдена працюватиме з Конгресом над програмою додаткового фінансування у розмірі $125 млн для підтримки енергетики та електромереж України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У повідомленні Держдепартаменту США йдеться, що ці додаткові кошти планується використовувати на придбання необхідного промислового обладнання для обслуговування систем водопостачання та опалення у Києві та його околицях.

Держдеп наголосив, що нові інвестиції є "доповненням до вже значних коштів, спрямованих на підтримку України, її енергетики та електромереж у всіх частинах країни".

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ухвалило рішення виділити $125 млн на підтримку України в енергетичній сфері.

"USAID направить $125 млн на закупівлю життєво важливого обладнання, включаючи додаткові газові турбіни, високовольтні автотрансформатори, обладнання для ремонту розподільчих підстанцій та резервне живлення для систем водопостачання та електропостачання Києва", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті агентства.

Наголошується, що USAID раніше вже надіслало Україні понад 1,5 тис. генераторів.

 

 

Теги: #сша #україна #енергетика #держсекретар

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