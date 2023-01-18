Події

08:28 18.01.2023

Російська армія втратила ще 820 одиниць о/с, 9 танків, 1 літак та 4 артсистеми

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Російська армія втратила ще 820 одиниць о/с, 9 танків, 1 літак та 4 артсистеми

Російська армія за добу втратила ще 820 одиниць о/с, 9 танків, 1 літак та 4 артсистеми, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого – 117 770 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано, танків - 3130 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од, артилерійських систем – 2108 (+4) од, РСЗВ – 442 (+1) од., засоби ППО ‒ 220 (+0) од., літаків – 287 (+1) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4), крилаті ракети - 749 (+0), кораблі / катери - 17 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од, спеціальна техніка - 190 (+0)", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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