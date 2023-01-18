Найближчим часом США можуть надати Україні новий пакет військової допомоги

Радник із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що до кінця тижня США можуть оголосити про додатковий пакет оборонної допомоги для України, повідомляє CNN.

"Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в сфері безпеки, додаткових озброєнь та засобів для України, які надходять зі Сполучених Штатів - можливо, вже наприкінці цього тижня", - сказав Кірбі в інтерв'ю CNN.

Він не уточнив, чи будуть у пакеті військової допомоги танки, зазначивши, що "не хоче випереджати те, про що ми ще не оголосили".

За його словами, США зосереджені "на спробі переконатися, що ми даємо Україні те, що їй потрібно у боротьбі, в якій вона бере участь".

"Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб подивитися, чи зможуть вони", - сказав Кірбі.