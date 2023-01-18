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07:45 18.01.2023

SpaceX у середу запустить на орбіту новий супутник GPS для ВПС США

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SpaceX у середу запустить на орбіту новий супутник GPS для ВПС США

Ракета Falcon 9 у середу виведе на орбіту черговий новий супутник системи глобального позиціонування третього покоління GPS III на користь ВПС США, повідомляє компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск планується здійснити о 07:10 за часом Східного узбережжя США з 40 стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал (штат Флорида).

Супутник через півтори години після запуску буде закинутий на висоту близько 1 тис. км над Землею, а потім розміщений на середній орбіті навколоземної - приблизно на висоті 20 тис. км над планетою.

При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 повинен буде за 8,5 хвилин після запуску здійснити вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas, яка дислокована в Атлантиці за 630 км від космодрому на мисі Канаверал. Крім того, спеціальне рятувальне судно має підняти з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відокремлення спускатимуться на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

Це вже шостий супутник GPS III, який виводиться на орбіту з 2018 року. Космічний апарат вагою 3,8 тонни має стати черговим елементом у створюваному орбітальному угрупуванні з 32 супутників глобального позиціонування третього покоління. Ці апарати мають поступово замінити собою застарілі супутники, які нині забезпечують сигнал GPS у всьому світі.

Супутники GPS III мають велику потужність сигналу, дозволяють визначати місце розташування цивільних об'єктів втричі точніше, ніж апарати, в яких вона становить від 3 до 10 метрів. Точність визначення місцезнаходження військових об'єктів буде ще вищою.

При цьому GPS III має в своєму розпорядженні значно покращені можливості боротьби з перешкодами порівняно з більш ранніми апаратами. Вони будуть захищеними від придушення противниками США у вісім разів.

Наразі послугами системи GPS, оператором якої є ВПС США, користуються понад 4 млрд осіб.

Виробництвом нових супутників опікується корпорація Lockheed Martin. Вартість одного супутника складає $577 млн. Термін експлуатації супутника нового покоління складає 15 років.

Перші 10 апаратів GPS III у версії Space Vehicle (Block IIIA) запустять до кінця 2023 року, решта 22 у версії Follow On (Block IIIF) почнуть розміщувати на орбіті з 2025 до 2034 року. Система, що оновлюється, повнофункціонально запрацює не раніше поточного року у зв'язку із затримкою в модернізації наземних систем управління супутниками.

Компанія SpaceX виграла тендер на запуск п'яти із перших шести супутників GPS III.

 

 

Теги: #сша #запуск #супутник #spacex

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