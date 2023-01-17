За ніч окупанти направили понад 20 снарядів по Нікопольському району

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади, загалом туди було направлено понад двадцять снарядів, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі вдарили по району з важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади – Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог направив понад 20 снарядів. Люди не постраждали", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок вранці.

Наслідки обстрілу з'ясовуються.