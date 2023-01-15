В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, місцями помірний дощ і мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 16 січня, у більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті територій без суттєвих опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.

У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних та південних областях 1-6° тепла).

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 січня найвища температура вдень (7,1°) була в 1989 році, найнижча вночі (-24,3°) в 1943 році.

У вівторок, 17 січня, у західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (у Карпатському регіоні помірні опади), на решті територій без опадів.

У північній частині країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8°тепла, в Одеській області та в Криму 9-14°.

У Києві у вівторок місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.