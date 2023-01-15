Події

11:41 15.01.2023

Окупанти обстрілювали чотири напрямки на Донеччині, є загиблий

1 хв читати
Окупанти обстрілювали чотири напрямки на Донеччині, є загиблий

Російські війська протягом ночі обстрілювали 4 напрямки в Донецькій області, є загиблий, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, на Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівці. На території громади пошкоджено 2 будинки у Кураховому, 2 у Курахівці і 1 у Гострому. Вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади, а зранку росіяни двічі обстріляли Авдіївку з Градів та здійснили артобстріли Веселого та Красногорівки Очеретинської громади — без жертв.

На Горлівському напрямку напружена ситуація у Соледарській громаді — відомо про 1 зруйнований будинок у Парасковіївці. У Бахмуті внаслідок обстрілу повністю вигоріла двоповерхова крамниця.

На Лисичанському напрямку окупанти обстріляли Сіверськ. У місті зруйнований приватний будинок, проте жертв і постраждалих серед населення немає.

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 15.01.2023
Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

08:06 15.01.2023
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

19:24 14.01.2023
У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

19:07 14.01.2023
Кількість поранених у Дніпрі зросла до 39 осіб, ще 5 загиблих

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 39 осіб, ще 5 загиблих

19:02 14.01.2023
Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

18:26 14.01.2023
Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

18:00 14.01.2023
В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару виникла пожежа на території енергетичного об'єкта

В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару виникла пожежа на території енергетичного об'єкта

17:57 14.01.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до п'яти осіб - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до п'яти осіб - голова ОВА

17:43 14.01.2023
Російська атака на Дніпро забрала 2 життя, поранено 27 осіб, серед них шестеро дітей - ОВА

Російська атака на Дніпро забрала 2 життя, поранено 27 осіб, серед них шестеро дітей - ОВА

17:34 14.01.2023
Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні - ОВА

На свердловини водопостачання в Херсонській області будуть встановлені генератори від USAID

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

У Херсонській області двоє цивільних підірвалися на російській міні - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА