Окупанти обстрілювали чотири напрямки на Донеччині, є загиблий

Російські війська протягом ночі обстрілювали 4 напрямки в Донецькій області, є загиблий, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, на Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівці. На території громади пошкоджено 2 будинки у Кураховому, 2 у Курахівці і 1 у Гострому. Вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади, а зранку росіяни двічі обстріляли Авдіївку з Градів та здійснили артобстріли Веселого та Красногорівки Очеретинської громади — без жертв.

На Горлівському напрямку напружена ситуація у Соледарській громаді — відомо про 1 зруйнований будинок у Парасковіївці. У Бахмуті внаслідок обстрілу повністю вигоріла двоповерхова крамниця.

На Лисичанському напрямку окупанти обстріляли Сіверськ. У місті зруйнований приватний будинок, проте жертв і постраждалих серед населення немає.