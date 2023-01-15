Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Російські війська здійснили обстріл по прикордонню Сумської області в суботу, поранено одну людину, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранено цивільного", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, під обстрілами було 4 громади.

Шалигинська - ворог обстріляв із мінометів, 14 прильотів.

Хотинська – противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів. А потім росіяни вдарили ще з артилерії, 10 прильотів.

"У результаті обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі і не встиг сховатися в укриття", - зазначив Живицький.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджено.

Білопільська – 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді росіяни вдарили з мінометів, 6 прильотів.