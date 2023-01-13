Події

18:16 13.01.2023

Колегія Єврокомісії відвідає Україну на початку лютого – фон дер Ляєн

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Колегія Єврокомісії відвідає Україну на початку лютого – фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що на початку лютого колегія Європейської комісії відвідає Україну.

Про це вона повідомила в п'ятницю в Кіруні (Швеція) на пресконференції у зв'язку з переходом до Швеції головування в Європейській Раді, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий початок цього року переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

"Україна вражаюче амбітна, сильна і швидка в досягненні результатів. Це дуже добре. Щоб підтримувати цей процес, колегія відвідає Україну на початку лютого, у нас буде зустріч колегія – уряд", - сказала президент Єврокомісії.

Конкретних дат вона не назвала.

Водночас фон дер Ляєн констатувала, що станом на сьогодні у спільній роботі Європейської комісії та українського уряду перебуває "близько 18-20 різних файлів".

"Це (майбутнє засідання колегії з урядом України – ІФ-У) буде дуже добрим пунктом, щоб поглибити та інтенсифікувати (роботу) над різними темами, які нині на нашому порядку денному. Це демонструє, наскільки об'ємний наш порядок денний", - наголосила президент Єврокомісії.

Теги: #візит #єк #урсула_ляєн

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