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11:58 13.01.2023

У Мінветеранів розраховують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища навесні 2023 року

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У Мінветеранів розраховують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища навесні 2023 року

У Міністерстві у справах ветеранів розраховують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища навесні 2023 року.

"Ми розраховуємо розпочати будівництво навесні цього року", - сказав перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

За його словами, план-проєкт меморіального кладовища буде оприлюднено після проведення архітектурного конкурсу, який наразі ще не оголосили.

"Невеликі ескізи та начерки є. Ми плануємо його зробити на кшталт Арлінгтонського цвинтаря. Усі нормативно-правові акти схвалені Кабінетом Міністрів щодо одноманітності поховань, одноманітності надгробних табличок", - сказав Порхун.

Він також повідомив, що на передпроєктну документацію та на перші кроки в бюджеті закладено 32 млн грн, але детальний кошторис буде визначено після вибору проєкту.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Кабінет Міністрів схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Згодом департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора".

У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального кладовища замість урочища "Лиса гора".

Державний бюджет на 2023 рік передбачає 65 млн грн на будівництво та утримання Національного військового меморіального кладовища.

Теги: #плани #меморіал #військовий

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