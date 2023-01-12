Події

15:45 12.01.2023

Під час обшуків у "першого заступника мера Херсону" знайдено документи та нібито золотий годинник від президента РФ - ДБР

1 хв читати
Під час обшуків у "першого заступника мера Херсону" знайдено документи та нібито золотий годинник від президента РФ - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідування (ДБР) здійснили обшуки у так званого першого заступника мера Херсону: знайдено документи та нагородний годинник від президента РФ, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсону, якого підозрюють в роботі на ворога. Цього разу черга дійшла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона", - йдеться у повідомленні бюро у четвер.

За інформацією ДБР, під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть бути доказовою базою для слідства.

"Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став начебто золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади", - уточнюється в повідомленні.

У ДБР наголошують, що під час звільнення українськими військовими Херсону фігурант "кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно".

"Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки", - зазначають у бюро.

Наразі вирішується питання про заочне повідомлення фігуранту про підозру. 

Теги: #херсон #обшук #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 11.01.2023
Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

15:52 11.01.2023
Унаслідок обстрілу перинатального центру в Херсоні поранення дістала одна зі співробітниць, її життю нічого не загрожує – голова ОВА

Унаслідок обстрілу перинатального центру в Херсоні поранення дістала одна зі співробітниць, її життю нічого не загрожує – голова ОВА

14:15 11.01.2023
Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

12:14 10.01.2023
Українські сили вразили російський катер біля Херсона

Українські сили вразили російський катер біля Херсона

07:37 10.01.2023
Мирний житель загинув у Херсоні в результаті чергового обстрілу

Мирний житель загинув у Херсоні в результаті чергового обстрілу

15:35 09.01.2023
Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

06:52 09.01.2023
У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

15:45 08.01.2023
У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

14:52 08.01.2023
До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

12:27 06.01.2023
Обстріл росіянами Херсона 2 січня знищив рибу у Дніпрі майже на 400 млн грн - Держрибагентство

Обстріл росіянами Херсона 2 січня знищив рибу у Дніпрі майже на 400 млн грн - Держрибагентство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

ДНК-експертиза тіл загиблих в Оленівці українських військовополонених все ще триває

Окупанти кинули на посилення фронту біля Кремінної своїх десантників – британська розвідка

ОСТАННЄ

Окупанти змушують жителів тимчасово окупованих територій видаляти застосунки українських банків

На Херсонщині внаслідок денного обстрілу загинув чоловік, жінка дістала поранень

Держмитслужба у 2022 році передала ЗСУ конфісковані товари на 356,4 млн грн

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у "Дію" надійшло вже понад 316 тис. заявок про компенсацію - Кубраков

Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА