Події

14:28 12.01.2023

Викрито агента ФСБ, який передавав ворогові дані про енергетичні об'єкти Київщини

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Правоохоронці затримали у Київській області місцевого жителя, який передавав ФСБ РФ інформацію про розташування об'єктів енергетичної інфраструктури у Київській області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ і за його завданням знімав на фото та відео розташування об'єктів енергетичної інфраструктури Київської області, особового складу та техніки Збройних сил України, фортифікаційних споруд та блокпостів.

"Матеріал з координатами об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера він передавав співробітнику спецслужби РФ. При цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів Київщини", - інформують у прокуратурі.

У повідомленні наголошується, що за розвідувально-підривну діяльність проти України підозрюваний отримав від представника ФСБ РФ грошову винагороду.

Правоохоронці затримали зловмисника, під час обшуку у нього виявлено та вилучено заборонену символіку, державний прапор держави-агресора, мобільний телефон, сім-картку, а також закордонний паспорт громадянина РФ.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Теги: #київська_область #енергообладнання #агент_рф

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