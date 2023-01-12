Окупанти кинули на посилення фронту біля Кремінної своїх десантників – британська розвідка

Запеклі бої тривають останні дві доби в районі міста Соледару Донецької області, а також на підступах до міста Кремінної Луганської області, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"З початку січня 2023 року Росія, найімовірніше, виділила частини 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії (ПДД) для посилення лінії фронту в Кремінній після того, як оцінила вразливість цього сектору", - наголошується в повідомленні.

За даними розвідки, до листопада 2022 року РФ задіяла майже всі ПДВ, які розгорталися, як війська тривалого утримання на передовій в районі Херсону.

"Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, намагаються використовувати ПДВ більшою мірою відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі елітних сил швидкого реагування", - наголошується у зведенні.