Події

20:33 11.01.2023

Зеленський та Дуда вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до меморіалу Львівських орлят

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Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідали цвинтар у Львові, де поховано загиблих українських військовослужбовців.

"Президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський вшанували пам'ять полеглих захисників України", - повідомляється у твіттері канцелярії глави Польської держави у середу ввечері.

Повідомлення проілюстроване спільним фото президентів на території львівського некрополя.

Також глави держав разом відвідали цвинтар Львівських орлят у Львові та поклали вінки до меморіалу.

Як повідомлялося, у середу Зеленський, Дуда і президент Литви Гітанас Науседа підписали спільну декларацію за результатами 2-го саміту Люблінського трикутника, що відбувся у Львові.

 

Теги: #президент #польща #меморіал

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