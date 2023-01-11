Зеленський та Дуда вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до меморіалу Львівських орлят

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідали цвинтар у Львові, де поховано загиблих українських військовослужбовців.

"Президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський вшанували пам'ять полеглих захисників України", - повідомляється у твіттері канцелярії глави Польської держави у середу ввечері.

Повідомлення проілюстроване спільним фото президентів на території львівського некрополя.

Також глави держав разом відвідали цвинтар Львівських орлят у Львові та поклали вінки до меморіалу.

Як повідомлялося, у середу Зеленський, Дуда і президент Литви Гітанас Науседа підписали спільну декларацію за результатами 2-го саміту Люблінського трикутника, що відбувся у Львові.