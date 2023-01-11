20 людей загинули внаслідок вибуху поблизу будівлі МЗС у Кабулі
Унаслідок вибуху біля входу до МЗС руху "Талібан", який контролює Афганістан, загинули 20 людей, ще 26 дістали поранень, повідомило інформаційне агентство Aamaj News із посиланням на свої джерела.
"Серед загиблих - вісім співробітників МЗС", - йдеться у повідомленні агентства.
Перед цим міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що внаслідок вибуху поблизу будівлі МЗС у Кабулі загинули п'ятеро людей.
Тим часом афганські ЗМІ повідомляють, що вибух стався в той час, як таліби зустрічалися з китайською делегацією в будівлі МЗС країни. Однак цю інформацію наразі не коментували ні представники талібів, ні китайське посольство у Кабулі.
Жодна зі збройних груп, що діють у країні, не взяла на себе відповідальність за подію.