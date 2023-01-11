Екстрені відключення е/е розпочалися на Дніпропетровщині – ДТЕК

Екстрені відключення електроенергії з метою недопущення аварій в електромережі розпочалися на Дніпропетровщині.

"Це вимушений крок, який необхідний для уникнення масових аварій через навантаження", - повідомив ДТЕК у телеграм-каналі в середу.

Як пояснили в енергохолдингу, однією з ключових причин збільшення кількості відключень є морозна погода: люди частіше користуються обігрівачами, через що зростає навантаження на мережі.

Ще один чинник – зростання електроспоживання промисловістю після свят.

Третя причина - відновлення енергосистеми після російських ракетних атак.

"Енергосистема все ще оговтується від обстрілів, через що в ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії", - зазначили в ДТЕК.