Події

12:05 11.01.2023

Екстрені відключення е/е розпочалися на Дніпропетровщині – ДТЕК

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Екстрені відключення е/е розпочалися на Дніпропетровщині – ДТЕК

Екстрені відключення електроенергії з метою недопущення аварій в електромережі розпочалися на Дніпропетровщині.

"Це вимушений крок, який необхідний для уникнення масових аварій через навантаження", - повідомив ДТЕК у телеграм-каналі в середу.

Як пояснили в енергохолдингу, однією з ключових причин збільшення кількості відключень є морозна погода: люди частіше користуються обігрівачами, через що зростає навантаження на мережі.

Ще один чинник – зростання електроспоживання промисловістю після свят.

Третя причина - відновлення енергосистеми після російських ракетних атак.

"Енергосистема все ще оговтується від обстрілів, через що в ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії", - зазначили в ДТЕК.

Теги: #дніпропетровщина #відключення

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