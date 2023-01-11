Події

08:59 11.01.2023

На гасіння пожежі на складі піротехніки, спричиненої ворожим обстрілом, рятувальникам знадобилося трохи більше ніж 2,5 години

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На гасіння пожежі на складі піротехніки, спричиненої ворожим обстрілом, рятувальникам знадобилося трохи більше ніж 2,5 години

Рятувальники загасили пожежу, що виникла на складі піротехніки в Харкові внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 10 січня.

"Близько 23:00 ворог здійснив ракетний обстріл по місту Харкову. Одна з ракет влучила до одноповерхової складської будівлі, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м. Пожежу ліквідовано о 01:41", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 фахівців особового складу ДСНС.

 

 

Теги: #харків #пожежа #обстріл

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