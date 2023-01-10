Біля Соледару тривають важкі бої, ворог не зважає на втрати і продовжує штурмувати – Маляр

Російські окупанти продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, не зважаючи на втрати, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.