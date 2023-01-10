Генсек НАТО: Необхідно нарощувати виробництво озброєння, щоб захищати країни альянсу та допомагати Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що запаси озброєння країн альянсу та ЄС справді вичерпалися, тому потрібно збільшити ї виробництво, щоб у майбутньому забезпечити захист своєї території, а також мати можливості для допомоги Україні.

"Союзники із НАТО та країни ЄС виснажили свої запаси, тому що прагнуть надати підтримку Україні. І це було правильним рішенням, тому що це питання також і нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що країнам НАТО та ЄС вдавалося надавати "безпрецедентний обсяг" допомоги Україні протягом декількох місяців.

"Але, звісно, коли запаси виснажуються, є лише одне довгострокове рішення - це виробляти більше. І тому міністри оборони НАТО під час зустрічі восени минулого року ухвалили рішення наростити наші запаси озброєння та обладнання", - додав генсек НАТО.

За його словами, необхідно зробити так, щоб "запасів було достатньо одночасно і для захисту нашої власної території, і для надання допомоги Україні".