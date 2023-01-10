Події

07:47 10.01.2023

Учасників погромів у Бразилії можуть обвинуватити за статтями про тероризм і підрив демократичних інститутів

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Учасників погромів у Бразилії можуть обвинуватити за статтями про тероризм і підрив демократичних інститутів

Прокуратура Бразилії має намір висунути обвинувачення у скоєнні злочинів за статтями про підрив демократичних інститутів та тероризм щодо прихильників експрезидента країни Жаїра Болсонару, затриманих під час ліквідації стихійного табору в столиці країни.

Медіахолдинг "Глобу" інформує в понеділок, що зараз правоохоронці ведуть дізнання щодо 1,2 тис. затриманих при ліквідації стихійного табору опозиціонерів біля будівлі генерального штабу бразильської армії. Після завершення всіх необхідних юридичних процедур затриманих помістять до попереднього ув’язнення.

Прихильники експрезидента Бразилії Болсонару напередодні здійснили низку актів вандалізму, прорвавши поліцейське оточення навколо будівель парламенту, Верховного суду та резиденції глави держави, які розташовані неподалік один від одного в столиці країни. Вдершись туди, вони били шибки у вікнах, псували меблі, витвори мистецтва, предмети декору, телевізори та комп'ютери, знищували документи. Збитки держмайну поки що до кінця не підраховані.

При цьому деякі поліцейські не намагалися протистояти нападникам і загалом досить лояльно поставилися до того, що відбувається, навіть фотографувалися із призвідниками нападу.

Прихильники Болсонару не визнають поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади. Опозиція організувала прибуття до столиці понад сотні автобусів зі своїми прихильниками протягом вихідних 7-8 січня, загалом участь у протестах брали понад 4 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що на ранок понеділка за місцевим часом правоохоронці витіснили основну масу прихильників Болсонару зі стихійного табору поблизу генерального штабу бразильських збройних сил. В операції взяли участь співробітники військової поліції бразильської столиці та національних сил безпеки Бразилії.

Ліквідацію табору провели за ухвалою Верховного суду Бразилії.

Раніше в січні в Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки покинув країну.

 

 

Теги: #відповідальність #бразилія #погроми

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